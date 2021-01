LIVE Musetti-Munar 7-6 1-4, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: spagnolo avanti di un break (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 L’azzurro accorcia e prova a riaprire il set. 30-15 Scappa via il rovescio in spinta di Musetti. 30-0 Altra ottima giocata di Musetti in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto di Musetti. 1-4 Non basta la estenuante difesa di Musetti: Munar passa con il diritto lungolinea e lo smash. 40-30 Altro scambio durissimo vinto dall’iberico. 30-30 Non riesce ad entrare nello scambio Musetti sui continui cambi di ritmo di Munar. 15-30 CHE PUNTO DI Musetti! Si salva in recupero sul diritto incrociato avversario. 15-15 Passante di diritto del tennista spagnolo. 0-15 Gran risposta incrociata. 1-3 Gran rovescio di Musetti in uscita dal ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 L’azzurro accorcia e prova a riaprire il set. 30-15 Scappa via il rovescio in spinta di. 30-0 Altra ottima giocata diin uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto di. 1-4 Non basta la estenuante difesa dipassa con il diritto lungolinea e lo smash. 40-30 Altro scambio durissimo vinto dall’iberico. 30-30 Non riesce ad entrare nello scambiosui continui cambi di ritmo di. 15-30 CHE PUNTO DI! Si salva in recupero sul diritto incrociato avversario. 15-15 Passante di diritto del tennista. 0-15 Gran risposta incrociata. 1-3 Gran rovescio diin uscita dal ...

