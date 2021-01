LIVE Musetti-Munar 4-3, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: equilibrio in Turchia (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Munar attacca con il diritto lungolinea: lungo il lob di Musetti. 30-15 Fuori di poco il rovescio incrociato in contropiede dello spagnolo. 30-0 Buona prima di Munar. 15-0 Diritto lungo di Musetti sull’attacco dello spagnolo. 4-3 L’azzurro resta avanti nel punteggio. 40-15 SI SCUOTE Musetti! L’azzurro domina lo scambio e prima allontana l’avversario con lo smash, poi chiude con la smorzata. 30-15 Si ferma sul nastro la stop volley di Musetti. 15-0 Grande smorzata dell’azzurro. 3-3 Munar conferma il break strappato e Musetti deve rifare tutto. 40-15 Altra risposta in rete del carrarese. 30-15 Buona prima di Munar. 15-15 Lungo il rovescio di manovra dello ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4attacca con il diritto lungolinea: lungo il lob di. 30-15 Fuori di poco il rovescio incrociato in contropiede dello spagnolo. 30-0 Buona prima di. 15-0 Diritto lungo disull’attacco dello spagnolo. 4-3 L’azzurro resta avanti nel punteggio. 40-15 SI SCUOTE! L’azzurro domina lo scambio e prima allontana l’avversario con lo smash, poi chiude con la smorzata. 30-15 Si ferma sul nastro la stop volley di. 15-0 Grande smorzata dell’azzurro. 3-3conferma il break strappato edeve rifare tutto. 40-15 Altra risposta in rete del carrarese. 30-15 Buona prima di. 15-15 Lungo il rovescio di manovra dello ...

