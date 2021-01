LIVE Musetti-Munar 1-0, Finale Challenger Antalya in DIRETTA: comincia l’atto conclusivo in Turchia! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete la veronica di Munar sul lob di Musetti. 1-0 Secondo ace dell’azzurro. AD-40 Tanti cambi di ritmo di Musetti e diritto fuori giri dello spagnolo. 40-40 Lungo il rovescio di Musetti in fase difensiva. AD-40 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-40 Passante in corridoio per Munar sulla demi-volée di Musetti. 30-40 PALLA BREAK Munar! Grande scambio condotto dal classe 1997 che chiude con il rovescio lungolinea. 30-30 Buona risposta di diritto dell’iberico. 30-15 Ace del classe 2002. 15-15 Servizio e diritto dell’italiano: colpo in rete. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 0-0 Si comincia ad Antalya! Batte Musetti. INIZIO PRIMO ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In rete la veronica disul lob di. 1-0 Secondo ace dell’azzurro. AD-40 Tanti cambi di ritmo die diritto fuori giri dello spagnolo. 40-40 Lungo il rovescio diin fase difensiva. AD-40 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-40 Passante in corridoio persulla demi-volée di. 30-40 PALLA BREAK! Grande scambio condotto dal classe 1997 che chiude con il rovescio lungolinea. 30-30 Buona risposta di diritto dell’iberico. 30-15 Ace del classe 2002. 15-15 Servizio e diritto dell’italiano: colpo in rete. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 0-0 Siad! Batte. INIZIO PRIMO ...

