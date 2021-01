LIVE Musetti-Ilkel 6-7 4-1, Challenger Antalya in DIRETTA: break dell’azzurro che è avanti nel secondo set (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta scarica dell’azzurro: sesta palla break salvata. 30-40 PALLA break Musetti! L’azzurro attacca a rete e chiude a volo! 30-30 Ilkel è nervoso: diritto lungo e Musetti deve approfittarne. 30-15 Musetti si costruisce il punto e porta l’avversario all’errore. 30-0 Diritto lungolinea vincente del #219 al mondo. 15-0 Buona prima del turco. 4-1 break confermato da parte dell’azzurro! 40-30 Terzo doppio fallo dell’italiano. 40-15 Buona prima dell’azzurro. 30-15 Serve&volley vincente dell’azzurro. 15-15 Ilkel sale in cattedra con il diritto e chiude a rete con la volée di diritto. 15-0 Buona prima di ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Risposta scarica: sesta pallasalvata. 30-40 PALLA! L’azzurro attacca a rete e chiude a volo! 30-30è nervoso: diritto lungo edeve approfittarne. 30-15si costruisce il punto e porta l’avversario all’errore. 30-0 Diritto lungolinea vincente del #219 al mondo. 15-0 Buona prima del turco. 4-1confermato da parte! 40-30 Terzo doppio fallo dell’italiano. 40-15 Buona prima. 30-15 Serve&volley vincente. 15-15sale in cattedra con il diritto e chiude a rete con la volée di diritto. 15-0 Buona prima di ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Ilkel 3-4 Challenger Antalya in DIRETTA: bello e cattivo tempo dell’azzurro! Altro break perso e recup… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger Antalya 2021 - Lorenzo Musetti cerca l’accesso alla finale in Turchia! L’azzurro, in una… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ilkel Challenger Antalya in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso alla finale - #Musetti-Ilkel… - livetennisit : Challenger Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali. In campo Lorenzo Musetti (LIVEVIDE… - zazoomblog : LIVE Musetti-Santillan 5-7 6-3 5-4 Quarti Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma tiene il nono gam… -