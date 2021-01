LIVE Musetti-Ilkel 6-7 1-0, Challenger Antalya in DIRETTA: l’azzurro lotta ma perde il primo parziale! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro! 30-15 Risposta profonda di Musetti con il diritto lungolinea. 15-0 Buona prima di Ilkel. 1-0 Musetti mantiene il servizio nonostante qualche difficoltà. AD-40 Buona prima dell’azzurro. 40-40 Altro attacco profondo di diritto diagonale e recupero lungo di Musetti. 40-30 Ilkel continua ad aggredire da fondocampo: impotente Musetti. 40-15 Ottima prima di Musetti. 30-15 Passante di Ilkel sul diritto di Musetti. 30-0 Gran passante di diritto di Musetti sulla discesa a rete avversaria. 15-0 Servizio e diritto di Musetti. INIZIO SECONDO SET 11.35 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Gran rovescio lungolinea del! 30-15 Risposta profonda dicon il diritto lungolinea. 15-0 Buona prima di. 1-0mantiene il servizio nonostante qualche difficoltà. AD-40 Buona prima del. 40-40 Altro attacco profondo di diritto diagonale e recupero lungo di. 40-30continua ad aggredire da fondocampo: impotente. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Passante disul diritto di. 30-0 Gran passante di diritto disulla discesa a rete avversaria. 15-0 Servizio e diritto di. INIZIO SECONDO SET 11.35 ...

