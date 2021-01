LIVE Musetti-Ilkel 3-4, Challenger Antalya in DIRETTA: bello e cattivo tempo dell’azzurro! Altro break perso e recuperato (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 CHE RECUPERO DI Musetti! Momento cruciale del set. 40-30 Musetti accorcia in risposta e vince il punto con il diritto lungolinea. 40-15 Altro servizio vincente per il #219 al mondo. 15-15 Bravissimo l’azzurro a trovare un diritto profondo in risposta. 15-0 Ottima prima del turco. 4-4 Diritto in rete di Ilkel e break confermato. 40-15 Serve&volley sulla seconda per il carrarese. 30-15 Secondo ace per l’azzurro. 15-15 Ottima prima di Musetti. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 3-4 SI SCUOTE Musetti! break A ZERO! Gran rovescio lungolinea e si riprende il servizio perso. 0-40 TRE PALLE break Musetti! Altro ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 CHE RECUPERO DI! Momento cruciale del set. 40-30accorcia in risposta e vince il punto con il diritto lungolinea. 40-15servizio vincente per il #219 al mondo. 15-15 Bravissimo l’azzurro a trovare un diritto profondo in risposta. 15-0 Ottima prima del turco. 4-4 Diritto in rete diconfermato. 40-15 Serve&volley sulla seconda per il carrarese. 30-15 Secondo ace per l’azzurro. 15-15 Ottima prima di. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 3-4 SI SCUOTEA ZERO! Gran rovescio lungolinea e si riprende il servizio. 0-40 TRE PALLE...

