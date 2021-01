LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi domenica 31 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di domenica 31 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 31 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE SOMMINISTRAZIONI A oggi IN Italia: 1.958.691 Di seguito i numeri per ogni regione d’Italia aggiornati sino ad ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di31. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALE SOMMINISTRAZIONI AIN: 1.958.691 Di seguito iperd’sino ad ...

