LIVE Grand Prix d’Amerique 2021 in DIRETTA: back-to-back per il favorito Face Time Bourbon (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Ufficializzate le prime cinque posizioni: Face Time Bourbon, Bahia Quesnot, Gu d’Heripre, Davidson Du Pont, Diable De Vauvert. 15.30 Arriva l’ufficializzazione per la vittoria di Face Time Bourbon, ma su questo non vi erano dubbi. 15.28 Siamo in attesa del fotofinish per determinare i piazzati. 15.24 Hanno rotto e sono stati squalificati Moni Viking, Victor Ferm e Looking Superb. 15.23 Dominio di Face Time Bourbon! 15.22 Ai 500 metri esce Face Time Bourbon! 15.22 Gli ultimi 1000 metri! 15.22 Prova a risalire Bahia Quesnot! 15.21 Subito davanti Face Time ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Ufficializzate le prime cinque posizioni:, Bahia Quesnot, Gu d’Heripre, Davidson Du Pont, Diable De Vauvert. 15.30 Arriva l’ufficializzazione per la vittoria di, ma su questo non vi erano dubbi. 15.28 Siamo in attesa del fotofinish per determinare i piazzati. 15.24 Hanno rotto e sono stati squalificati Moni Viking, Victor Ferm e Looking Superb. 15.23 Dominio di! 15.22 Ai 500 metri esce! 15.22 Gli ultimi 1000 metri! 15.22 Prova a risalire Bahia Quesnot! 15.21 Subito davanti...

