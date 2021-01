LIVE Civitanova-Perugia, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: sarà battaglia per il primo trofeo dell’anno! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, Finale della Del Monte Coppa Italia di pallavolo maschile 2021. E’ finalmente arrivato il momento di assegnare il primo trofeo dell’anno, a Casalecchio di Reno le due formazioni più accreditate del nostro Campionato daranno battaglia, ci si aspetta una delle solite maratone a cui siamo ormai abituati da anni. Entrambe le squadre vengono da due semifinali estremamente convincenti: la Lube ha battagliato tutti i set contro Modena, ma è riuscita a spuntarla per 3-0 grazie ad una prestazione corale di grande spessore, Perugia ha invece surclassato ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladidella Del Montedi pallavolo maschile 2021. E’ finalmente arrivato il momento di assegnare ildell’anno, a Casalecchio di Reno le due formazioni più accreditate del nostro Campionato daranno, ci si aspetta una delle solite maratone a cui siamo ormai abituati da anni. Entrambe le squadre vengono da due semifinali estremamente convincenti: la Lube hato tutti i set contro Modena, ma è riuscita a spuntarla per 3-0 grazie ad una prestazione corale di grande spessore,ha invece surclassato ...

