LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: la Lube demolisce la Sir a suon di muri e si porta a casa il titolo! (Di domenica 31 gennaio 2021) LA CRONACA DEL MATCH 20:00 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 Negli ultimi quattro anni Perugia e Civitanova si sono sempre incontrate in Finale, nel 2018 e nel 2019 l'ha spuntata la Sir, nel 2020 e quest'anno ad avere la meglio è invece stata la Lube. 19:55 La Lube bissa la vittoria ottenuta lo scorso anno grazie ad una prestazione a muro impressionante, i ragazzi di Fefè De Giorgi sono stat cinici e spietati, il sistema muro-difesa ha funzionato alla perfezione e il contrattacco è sempre stato sul prezzo. Heynen ha provato a cambiare in corsa ma Civitanova questa sera aveva qualcosa in più. 25-17

