LIVE Civitanova-Perugia 2-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: la Lube si aggiudica il terzo set a suon di murate! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Bella sette di Solè, ottima azione di Travica. 3-2 Sparacchia fuori Atanasijevic dai nove metri, il serbo ha preso il posto di Ter Horst. 2-2 Rychlicki prova a forzare il corpo, ma si prende un muro da parte di Solè. 2-1 Erroraccio in attacco di Leon. 1-1 Si riparte in equilibrio. 25-16 Esce il servizio di Leon, la Lube si porta sul 2-1. 24-16 Primo tempo di Solè. 24-15 Passa in mezzo al muro l'attacco di Atanasijevic. 24-15 Errore in attacco di Leon da posto quattro. 23-15 Attacco in posto sei per Osmany. 22-15 Errore al servizio di Simon. 21-14 Bordata in attacco di Atanasijevic, che ha preso il posto di Ter Horst. 21-13 Scappa via il servizio di Plotnytscki. 20-13 Osmany prova ad attaccare da seconda linea, ma si becca un muro da parte di Ter Horst. 20-12 Primo tempo nei due metri per ...

