LIVE Civitanova-Perugia 1-1, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: la Sir riporta il match in parità! 4-5 Esce il servizio di Rychlicki. 4-4 Primo tempo pazzesco di Simon. 3-4 Scappa l'attacco di Leal, abbastanza in difficoltà questa sera. 3-3 Risponde con la stessa moneta Rychlicki. 3-2 Parallela di Leal, che è tornato in campo. 2-2 Diagonale nei tre metri tutta di polso per Rychlicki. 2-1 Rychlicki passa alto, non può nulla a muro Travica. 1-1 Mani-out di Leon da posto quattro. 1-0 Si riparte con un errore al servizio di Ter Horst. 18-25 Si chiude con un murone di Ter Horst su Yant. La Sir si riporta in parità. 18-24 Ter Horst passa in mezzo al muro e regala sei set-point ai suoi. 18-23 Primo punto del match di Yant, che trova le mani del muro di Ter Horst. 17-23 Si insacca l'attacco di Ter Horst. 17-22 Juantorena prova un attacco di seconda intenzione, ma si prende una ...

