LIVE Civitanova-Perugia 1-0, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: Lube in vantaggio a suon di muri! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Muro di Plotnytski su Leal. 1-1 Mani-out di Juantorena da posto due. 0-1 Si riparte con un attacco vincente di Leon. 25-17 In rete l’attacco di Leon, la Lube passa in vantaggio. 24-17 Out il servizio di Ter Horst, sette set-point per la Lube. 23-17 Leon trova le mani di Anzani da posto quattro. 23-16 Scappa fuori il servizio di Russo. 22-16 Attacca in rete Rychlicki, ma le squadre stanno difendendo l’impossibile in questo momento. 22-15 Bravo Juantorena a mettere giù una palla tutt’altro che facile. 21-15 Sbaglia questa volta Leal. 21-14 Ace di Leal, la Lube sta viaggiando spedita verso il primo set. 20-14 Cannonata in parallela di Leal, troppo imprecisi i ragazzi di Heynen a muro fino a questo momento. 19-14 Mani-out di Russo dal ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Muro di Plotnytski su Leal. 1-1 Mani-out di Juantorena da posto due. 0-1 Si riparte con un attacco vincente di Leon. 25-17 In rete l’attacco di Leon, lapassa in. 24-17 Out il servizio di Ter Horst, sette set-point per la. 23-17 Leon trova le mani di Anzani da posto quattro. 23-16 Scappa fuori il servizio di Russo. 22-16 Attacca in rete Rychlicki, ma le squadre stanno difendendo l’impossibile in questo momento. 22-15 Bravo Juantorena a mettere giù una palla tutt’altro che facile. 21-15 Sbaglia questa volta Leal. 21-14 Ace di Leal, lasta viaggiando spedita verso il primo set. 20-14 Cannonata in parallela di Leal, troppo imprecisi i ragazzi di Heynen a muro fino a questo momento. 19-14 Mani-out di Russo dal ...

