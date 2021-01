LIVE Civitanova-Perugia 0-0, Finale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte a Casalecchio di Reno! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:59 De Giorgi risponde con: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso. 17:57 Questo il sestetto scelto da Heynen: Travica, Ter Horst, Plotnytski, Leon, Ricci, Solè e Colaci. 17:55 E’ il momento dell’inno di Mameli. 17:54 Ultimi minuti di riscaldamento, è ormai tutto pronto. 17:51 Quello di stasera sarà l’antipasto di quello che poi vedremo in Campionato: Perugia e Civitanova si trovano infatti rispettivamente in prima e in seconda posizione con appena tre punti di distacco. 17:48 Ci si aspetta una partita molto più equilibrata rispetto a quelle viste ieri, non sarebbe una sorpresa se questo match arrivasse al tie-break. 17:45 Siamo alla quarta Finale consecutiva di Coppa Italia tra la Lube e la Sir, nel ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:59 De Giorgi risponde con: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso. 17:57 Questo il sestetto scelto da Heynen: Travica, Ter Horst, Plotnytski, Leon, Ricci, Solè e Colaci. 17:55 E’ il momento dell’inno di Mameli. 17:54 Ultimi minuti di riscaldamento, è ormai tutto pronto. 17:51 Quello di stasera sarà l’antipasto di quello che poi vedremo in Campionato:si trovano infatti rispettivamente in prima e in seconda posizione con appena tre punti di distacco. 17:48 Ci si aspetta una partita molto più equilibrata rispetto a quelle viste ieri, non sarebbe una sorpresa se questo match arrivasse al tie-break. 17:45 Siamo alla quartaconsecutiva ditra la Lube e la Sir, nel ...

