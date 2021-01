LIVE – Cittadella-Cremonese 1-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 31 gennaio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cittadella-Cremonese, incontro valido per la ventesima giornata della Serie B 2020/2021. Si scontrano due squadre dalla posizione in classifica e dalle ambizioni differenti. I veneti proveranno a conquistare una vittoria utile per permanere in zona playoff. I lombardi, invece, tenteranno di tenere a distanza la Reggina. Chi prevarrà? Scopriamolo insieme, a partire dalle ore 21.00 di domenica 31 gennaio. Cittadella: Kastrati, Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma, Proia, Pavan, Branca, D’Urso, Tavernelli, Ogunseye. Cremonese: Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Gaetano, Valzania, Celar, Strizzolo. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ile latestuale di, incontro valido per la ventesima giornata della. Si scontrano due squadre dalla posizione in classifica e dalle ambizioni differenti. I veneti proveranno a conquistare una vittoria utile per permanere in zona playoff. I lombardi, invece, tenteranno di tenere a distanza la Reggina. Chi prevarrà? Scopriamolo insieme, a partire dalle ore 21.00 di domenica 31 gennaio.: Kastrati, Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma, Proia, Pavan, Branca, D’Urso, Tavernelli, Ogunseye.: Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Gaetano, Valzania, Celar, Strizzolo. AGGIORNA LA ...

canciello_94 : CITTADELLA vs CREMONESE|SERIE B|31.01.2021 #CITTADELLACREMONESE #CITTADELLACREMONESE #31GENNAIO #SERIEB #LIVE… - sportli26181512 : Diretta Cittadella-Cremonese dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su… - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Padova, arriva Cissé dal Cittadella - DiMarzio : #Padova, arriva Cissé dal Cittadella - Fantacalciok : Cittadella – Cremonese: diretta live, risultato in tempo reale -