LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel campione iridato per la quarta volta (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI VAN DER Poel L’ANALISI: MATHIEU VAN DER Poel TRA I MITI DEL Ciclocross L’ALBO D’ORO DEI Mondiali DI Ciclocross 16.22 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua, grazie per averci seguito. Alla prossima! 16.22 Gli azzurri migliori sono stati Bertolini 23esimo e Dorigoni 24esimo. Cominelli è giunto 28esimo, mentre Samparisi e Folcarelli, rispettivamente, 38esimo e 39esimo. 16.21 Una nota di colore, Zdenek Stybar è giunto diciottesimo. Ancora devono arrivare, invece, gli italiani. 16.16 Argento, ovviamente, per Van Aert e bronzo per Aerts che precede Pidcock e Sweeck. 16.15 MATHIEU VAN DER Poel E’ NUOVAMENTE campione DEL MONDO! 16.14 Van ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI VAN DERL’ANALISI: MATHIEU VAN DERTRA I MITI DELL’ALBO D’ORO DEIDI16.22 La nostrasi conclude qua, grazie per averci seguito. Alla prossima! 16.22 Gli azzurri migliori sono stati Bertolini 23esimo e Dorigoni 24esimo. Cominelli è giunto 28esimo, mentre Samparisi e Folcarelli, rispettivamente, 38esimo e 39esimo. 16.21 Una nota di colore, Zdenek Stybar è giunto diciottesimo. Ancora devono arrivare, invece, gli italiani. 16.16 Argento, ovviamente, per Van Aert e bronzo per Aerts che precede Pidcock e Sweeck. 16.15 MATHIEU VAN DERE’ NUOVAMENTEDEL MONDO! 16.14 Van ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: Inizia l’ultimo giro! Van der Poel ha ventinove secondi di vantaggio su V… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: sta per iniziare l’epico scontro tra van der Poel e Van Aert! -… - MirkoEfoglia : Live Cronaca???: Mondiali Ciclocross Ostenda???? Partenza ore 15:10 Seguite questo thread per aggiornamenti… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert, è scontro tra Titani! - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 13h30 Fondo da Falun: CdM, gare sprint -