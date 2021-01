LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Due giri al termine! Van der Poel ha ventidue secondi su Van Aert (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Van Aert passa a ventidue secondi dal rivale, si decide tutto ora, van der Poel non può permettersi errori. 15.59 Inizia il penultimo giro per Mathieu van der Poel. 15.59 Van Aert perde il pedale in curva. 15.58 Van der Poel guida con prudenza nel tratto più insidioso del tracciato. 15.57 Abbiamo superato i quaranta minuti di gara. 15.56 Anche l’azione di van der Poel, ora, è meno fluida. 15.55 Van Aert si vede costretto a scendere nuovamente dalla bici sul tratto di sabbia che precede il ponte al 21%. Nel frattempo Aerts ha ridistanziato Pidcock. 15.54 Van Aert continua a vedere Van der Poel, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Vanpassa adal rivale, si decide tutto ora, van dernon può permettersi errori. 15.59 Inizia il penultimo giro per Mathieu van der. 15.59 Vanperde il pedale in curva. 15.58 Van derguida con prudenza nel tratto più insidioso del tracciato. 15.57 Abbiamo superato i quaranta minuti di gara. 15.56 Anche l’azione di van der, ora, è meno fluida. 15.55 Vansi vede costretto a scendere nuovamente dalla bici sul tratto di sabbia che precede il ponte al 21%. Nel frattempos ha ridistanziato Pidcock. 15.54 Vancontinua a vedere Van der, mentre ...

