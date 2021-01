LIVE – Catania-Monopoli 0-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 31 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Catania-Monopoli, match valido per la ventunesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa che cercano la seconda vittoria consecutiva per sorpassare il Catanzaro al quarto porto, mentre il Monopoli naviga nelle zone medio-basse della classifica vuole punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Catania-Monopoli 0-1 (19? Bunino) 19? – GOL! Monopoli IN VANTAGGIO CON ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata delC di. Padroni di casa che cercano la seconda vittoria consecutiva per sorpassare il Catanzaro al quarto porto, mentre ilnaviga nelle zone medio-basse della classifica vuole punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-1 (19? Bunino) 19? – GOL!IN VANTAGGIO CON ...

zazoomblog : LIVE – Catania-Monopoli 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Catania-Monopoli #Serie #2020-2021: - news_catania : LIVE | Catania-Monopoli 0-0 Segui il match su NC - live_palermo : Tragedia in mare: cittadino americano muore mentre fa surf - MonopoliCalcio : Buongiorno popolo biancoverde ???? ?? 21ª giornata Campionato Serie C 2020/2021 ?? @Catania ??? 'Angelo Massimino' -… - live_messina : Manifestazione negazionista senza mascherina a Catania: Digos li denuncia -