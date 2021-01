LIVE – Brescia-Treviso 91-94, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella 18° giornata di Serie A1 2020/2021 la Germani Brescia ospita la De’Longhi Treviso. I lombardi reduci da una vittoria vogliono provare a dare seguito alla propria rincorsa tardiva per la zona playoff, ambizione condivisa con i trevigiani che non sono per niente esclusi da una lotta dove un paio di vittorie possono ribaltare la classifica. Domenica 31 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Treviso 91-94 FINISCE QUI! Treviso BATTE Brescia 94-91! 40‘- 2/2 di Imbro dalla lunetta, 91-94. 39‘- Ancora Crawford a segno, -2 Brescia: 89-91! 38‘- Due punti di Crawforc, 84-89. 37‘- Tripla di Bortolani,, 78-86. 33‘- Logan ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella 18° giornata diA1la Germaniospita la De’Longhi. I lombardi reduci da una vittoria vogliono provare a dare seguito alla propria rincorsa tardiva per la zona playoff, ambizione condivisa con i trevigiani che non sono per niente esclusi da una lotta dove un paio di vittorie possono ribaltare la classifica. Domenica 31 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA91-94 FINISCE QUI!BATTE94-91! 40‘- 2/2 di Imbro dalla lunetta, 91-94. 39‘- Ancora Crawford a segno, -2: 89-91! 38‘- Due punti di Crawforc, 84-89. 37‘- Tripla di Bortolani,, 78-86. 33‘- Logan ...

zazoomblog : LIVE – Brescia-Treviso 65-81 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Treviso #65-81 #Serie… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Successo corsaro per #Treviso che passa 94-91 a #Brescia! #live - BettingGym : ?? LIVE BASKETBALL ?? Lega A (Italy) ?? Brescia - De`Longhi Treviso ?? Treviso Under 96,5 ?? Odds - 1,85 #bettingtips… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Brescia in vantaggio, pareggia il Pordenone - MondoPrimavera : Altro match che promette spettacolo quello tra #Brescia ed #HellasVerona?? -