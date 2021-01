LIVE – Brescia-Treviso 65-81 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nella 18° giornata diA1la Germaniospita la De’Longhi. I lombardi reduci da una vittoria vogliono provare a dare seguito alla propria rincorsa tardiva per la zona playoff, ambizione condivisa con i trevigiani che non sono per niente esclusi da una lotta dove un paio di vittorie possono ribaltare la classifica. Domenica 31 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA65-81 31‘- Tripla di Wilson, 65-81. FINE TERZO QUARTO (62-81) 30‘- Due punti per Vitali, 59-79. 29‘- Chillo a segno dall’area per il 57-79. 28‘- Altri due punti di Imbro. 26‘- Tripla di Chery, 51-72. 25‘- Chery realizza dall’area, 48-72. 24‘- Tripla di Logan, ...

BettingGym : ?? LIVE BASKETBALL ?? Lega A (Italy) ?? Brescia - De`Longhi Treviso ?? Treviso Under 96,5 ?? Odds - 1,85 #bettingtips… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Brescia in vantaggio, pareggia il Pordenone - MondoPrimavera : Altro match che promette spettacolo quello tra #Brescia ed #HellasVerona?? - SSportNetwork : Ascoli: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic Brescia: Joronen; Pape… - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Ascoli-Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia

...24 - 19:30* * * RIVIVI- TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Germani- De Longhi Treviso Serie A - 18a giornata 17:54 - ...I QUINTETTI:. Vitali, Kalinoski, Moss, Crawford, Ancellotti. Allenatore Buscaglia TREVISO. Logan, Sokolowski, Russell, Makowulu, Akele. Allenatore Menetti 2° QUARTO Menetti dopo il secondo ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Oggi 11.252 nuovi contagi e 237 morti. Sono quasi 50.000 le vittime per Covid in Italia dur ...Questa domenica, alle 18, la Germani ospita Treviso al PalaLeonessa (gara a porte chiuse) per la terza gara del girone di ritorno. Brescia sarà profondamente modificata, dato che già oggi si vedranno ...