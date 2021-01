Live Atalanta-Lazio 0-2 | decide il gran gol di Marusic

infoitsport : Atalanta - Lazio 0-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita - zazoomblog : Diretta Atalanta-Lazio 0-1 live: al momento decide il gol di Marusic squadre negli spogliatoi - #Diretta #Atalanta… - zazoomblog : Atalanta Lazio LIVE 0-1: Gollini salva ancora su Luis Alberto - #Atalanta #Lazio #Gollini #salva - fcin1908it : LIVE - Serie A, Atalanta-Lazio 0-2: raddoppio biancoceleste con Correa - navy_window : [LIVE] | ATALANTA - LAZIO |G/G @ 1,50 |????? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

L', colpita mentalmente dall'immediato svantaggio, non si è quasi mai resa pericolosa dalle parti di Reina . Anzi, è stata la Lazio con Milinkovic ad andare vicina al raddoppio: ma il colpo ...Abbiamo da poco superato i primi cinque minuti della diretta e il risultatoè ancora fermo ... Cagliari e Bologna) e permettendosi anche di fermare Lazio econ ottimi pareggi. L'unica ...LIVE Alle 15 Atalanta-Lazio: Gasp dà fiducia a Miranchuk. Inzaghi con Correa-Immobile Il tecnico dei bergamaschi piazza il russo dietro a Ilicic e Zapata. In mezzo, per i biancocelesti ecco Milinkovic ...Renate - Grosseto Serie C Girone A 2020/2021. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...