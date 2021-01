Live Atalanta-Lazio 0-1 | decide il gran gol di Marusic

(Di domenica 31 gennaio 2021) Alla fine del primo tempo decide il gol di, arrivato all'alba della partita, col destro a giro. Un gol che non t'aspetti per l'esterno di Inzaghi. L', colpita...

Mason_Croley : Live: Atalanta/Lazio u2.5 -105 ???? - fcin1908it : LIVE - Serie A, Atalanta-Lazio 0-1 al 45': gol di Marusic, poi Milinkovic colpisce il palo con un colpo di testa - zazoomblog : Live Atalanta-Lazio 0-1: Gasperini senza Romero positivo - #Atalanta-Lazio #0-1: Gasperini -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

Virgilio Sport

11'pt Fallo di Marusic su Ilicic e punizione da buona posizione per l'. 10'pt Chiude tutti gli spazi la squadra di Inzaghi . Anche se la pressione della truppa di Gasperini inizia ad ...CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37;36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** ...LIVE Alle 15 Atalanta-Lazio: Gasp dà fiducia a Miranchuk. Inzaghi con Correa-Immobile Il tecnico dei bergamaschi piazza il russo dietro a Ilicic e Zapata. In mezzo, per i biancocelesti ecco Milinkovic ...Renate - Grosseto Serie C Girone A 2020/2021. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...