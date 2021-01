L’Italia ha tenuto le scuole aperte più di altri Paesi Ue. Lo dice l’Unesco: lezioni in presenza nella media. Maglia nera per Germania e Uk (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Italia ha tenuto aperto le scuole più di molti altri Paesi europei. A dirlo non è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che da sempre si batte per le lezioni il più possibile in presenza ma l’Unesco che ha diffuso un grafico sulla chiusura degli istituti in Europa da settembre 2020 a gennaio 2021. Un endorsement ufficiale per l’inquilina di viale Trastevere che arriva nelle ore in cui il suo nome sembra essere messo in discussione da Matteo Renzi per uscire dalla crisi di Governo. A guardare i dati diffusi dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, il nostro Paese ne esce bene. A parte la Francia, il Belgio, la Croazia, la Groenlandia, l’Islanda, il Montenegro, la Moldavia e pochi altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021)haaperto lepiù di moltieuropei. A dirlo non è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che da sempre si batte per leil più possibile inmache ha diffuso un grafico sulla chiusura degli istituti in Europa da settembre 2020 a gennaio 2021. Un endorsement ufficiale per l’inquilina di viale Trastevere che arriva nelle ore in cui il suo nome sembra essere messo in discussione da Matteo Renzi per uscire dalla crisi di Governo. A guardare i dati diffusi dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, il nostro Paese ne esce bene. A parte la Francia, il Belgio, la Croazia, la Groenlandia, l’Islanda, il Montenegro, la Moldavia e pochi...

