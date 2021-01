Liliana Segre torna al binario 21, da dove 77 anni fa partì verso Auschwitz (Di domenica 31 gennaio 2021) Un minuto di silenzio denso di commozione ha concluso la cerimonia in ricordo delle vittime della Shoah. Dalla stazione di Milano il 30 gennaio del 1944 salì sul treno anche l'allora tredicenne ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Un minuto di silenzio denso di commozione ha concluso la cerimonia in ricordo delle vittime della Shoah. Dalla stazione di Milano il 30 gennaio del 1944 salì sul treno anche l'allora tredicenne ...

Agenzia_Ansa : Il ricordo degli ebrei partiti dalla Stazione Centrale il 30 gennaio 1944 e nei mesi successivi. La testimonianza d… - repubblica : Liliana Segre al Memoriale della Shoah: il ricordo della deportazione dal Binario 21 ad Auschwitz-Birkenau - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Vaccinare i detenuti. Sono stata in quelle celle, so cosa significa' (VIDEO) - santegidionews : RT @chiesadimilano: #Giornatadellamemoria #Delpini «Contrastiamo l’indifferenza, enigma incomprensibile». Il messaggio inviato da mons. #De… - GiacomoCanullo : RT @giuliaselvaggi2: “Vaccinate i detenuti, anch’io sono stata in quelle celle e so come si sta”. Liliana Segre?? -