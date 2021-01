Liliana Segre al Memoriale della Shoah: “Eravamo come vitelli diretti al mattatoio, e qualcuno ha definito quei vagoni ‘folcloristici'” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Mi voglio occupare che siano vaccinati i detenuti di San Vittore perché io sono stata 40 giorni in quelle celle, anche se oggi sono state rinnovate”. È il messaggio che la senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, Liliana Segre ha portato nel corso della cerimonia al Memoriale della Shoah a Milano per ricordare la deportazione il 30 gennaio 1944 degli ebrei milanesi. “Eravamo merci, vitelli destinati al mattatoio. Nessuno ci ha fermato per strada quando con i camion ci hanno portato alla stazione per essere deportati. Sono stati i detenuti che ci hanno dato l’ultimo saluto di grande umanità. quei detenuti ci hanno fatto sentire ancora delle persone”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Mi voglio occupare che siano vaccinati i detenuti di San Vittore perché io sono stata 40 giorni in quelle celle, anche se oggi sono state rinnovate”. È il messaggio che la senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti,ha portato nel corsocerimonia ala Milano per ricordare la deportazione il 30 gennaio 1944 degli ebrei milanesi. “merci,destinati al. Nessuno ci ha fermato per strada quando con i camion ci hanno portato alla stazione per essere deportati. Sono stati i detenuti che ci hanno dato l’ultimo saluto di grande umanità.detenuti ci hanno fatto sentire ancora delle persone”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Agenzia_Ansa : Il ricordo degli ebrei partiti dalla Stazione Centrale il 30 gennaio 1944 e nei mesi successivi. La testimonianza d… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Vaccinare i detenuti. Sono stata in quelle celle, so cosa significa' (VIDEO) - repubblica : Liliana Segre al Memoriale della Shoah: il ricordo della deportazione dal Binario 21 ad Auschwitz-Birkenau - embarrassing_p : RT @giuliaselvaggi2: “Vaccinate i detenuti, anch’io sono stata in quelle celle e so come si sta”. Liliana Segre?? - homoeopathicus : RT @giuliaselvaggi2: “Vaccinate i detenuti, anch’io sono stata in quelle celle e so come si sta”. Liliana Segre?? -