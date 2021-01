Ligue 1, Nizza ko: il Saint Etienne vince 1-0 (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittoria di misura contro il Lens sembra essere stata più una casualità che un segnale di ripartenza. Il Nizza sprofonda di nuovo nella crisi e perde 1-0 contro il Saint Etienne nel match della ventiduesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Chi riparte invece è proprio la squadra di Puel che in trasferta torna alla vittoria dopo una striscia di tre sconfitte consecutive che aveva fatto scivolare i ‘Verdi’ in zona salvezza. Decisiva la rete di Abi all’88’ che ha permesso ai suoi di trionfare allo scadere e di portarsi a quota ventidue punti, quattro in meno proprio del Nizza che fallisce la chance di avvicinarsi ai piani alti della classifica del campionato francese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittoria di misura contro il Lens sembra essere stata più una casualità che un segnale di ripartenza. Ilsprofonda di nuovo nella crisi e perde 1-0 contro ilnel match della ventiduesima giornata di1 2020/2021. Chi riparte invece è proprio la squadra di Puel che in trasferta torna alla vittoria dopo una striscia di tre sconfitte consecutive che aveva fatto scivolare i ‘Verdi’ in zona salvezza. Decisiva la rete di Abi all’88’ che ha permesso ai suoi di trionfare allo scadere e di portarsi a quota ventidue punti, quattro in meno proprio delche fallisce la chance di avvicinarsi ai piani alti della classifica del campionato francese. SportFace.

sportli26181512 : Nizza-St Etienne 0-1: Nella ventiduesima giornata della Ligue 1, vittoria esterna per il St Etienne. Sul terreno 'n… - infobetting : Nizza-Saint Etienne (domenica 31 gennaio, ore 13): convocati, formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Nizza-Saint Etienne (domenica 31 gennaio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 21: il PSG passeggia, #Monaco quarto #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille #Lione #Lorient… - ilnazionaleit : Ligue 1: Nizza e Monaco, due vittorie che fanno bene alla classifica -