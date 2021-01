Liga | Barcellona-Atletico Bilbao 2-1 | Messi e Griezmann regalano i tre punti a Koeman La classifica aggiornata

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilvince al 'Camp Nou' per due a uno contro l', 21a giornata: l’Madrid annienta il Cadice e va a +10 sul Real. Risultati eLa ventunesima giornata disi conclude con l'importantissima vittoria blaugrana che permette alla formazione di Ronalddi raggiungere inil Real Madrid di Zinédine Zidane. La partita è stata sbloccata dal solito Lionelche, al ventesimo minuto, pennella una punizione sotto l'incrocio come fosse un pittore. Il match viene temporaneamente ripreso dalla compagine guidata da Marcelino a causa di uno sfortunato autogol di Jordi Alba che batte l'incolpevole Ter Stegen. Nel finale di gara poi è Antoine ...

(SPAGNA) - Risposta di grande personalità per Leo Messi , che trascina il Barça al successo sull' Athletic Bilbao al termine della giornata in cui il pianeta intero ha dibattuto sui ...Ilresta aggrappato al treno dellagrazie a un successo che ha il sapore della rivincita. La squadra di Koeman regala anche una delle prestazioni più convincenti degli ultimi mesi ...Leo Messi ha mostrato di non subire la pressione mediatica scaturita dalle rivelazioni sul suo contratto "faraonico" ed è andato a segno nel 2-1 che ha permesso al Barcellona di battere l'Athletic Bil ...Il colpo della giornata lo piazza il Liverpool: la squadra di Klopp vince sul campo del West Ham (1-3) e si piazza al terzo posto in classifica. A soli quattro punti dal Manchester City ...