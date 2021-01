Liga 2020 2021 | Barcellona ok contro l’Athletic | Messi e Griezmann siglano il 2-1

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quarta vittoria consecutiva per il, che vince per 2-1Bilbao nel match valido per la ventunesima giornata di. I blaugrana agganciano il Real Madrid al secondo posto e si portano a -10 dall’Atletico Madrid, seppur con una partita in più giocata. Lo score è aperto da una punizione died è rimesso in discussione dall’autogol di Jordi Alba. Al 75? la decidesu assist di Mingueza, a suggellare una straordinaria azione corale dei catalani. I baschi (24 punti), dal loro canto, navigano a metà classifica: i piazzamenti europei, tuttavia, sono decisamente più distanti rispetto alla zona retrocessione (Alaves, 19 punti). SportFace.

