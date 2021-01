Letti finiti e medici stanchi: "Qui c’è già la terza ondata del Covid" (Di domenica 31 gennaio 2021) Marianna Di Piazza In Friuli Venezia Giulia la terza ondata di Covid19 è arrivata in anticipo. E il personale sanitario è allo stremo: "Siamo provati fisicamente e psicologicamente" (Udine) "I posti letto della Clinica di Malattie Infettive sono sempre tutti occupati. L'impatto dei pazienti ricoverati è importante su tutte le strutture Covid del Friuli Venezia Giulia". Non nasconde la sua preoccupazione il direttore del reparto, il dottor Carlo Tascini. Da mesi la pressione sul Padiglione 9 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è forte così come su tutte le strutture della regione dove i contagi rallentano ma non si arrestano e la fine dell'emergenza sembra ancora lontana (guarda il video). La terza ondata "Dopo il picco della seconda ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Marianna Di Piazza In Friuli Venezia Giulia ladi19 è arrivata in anticipo. E il personale sanitario è allo stremo: "Siamo provati fisicamente e psicologicamente" (Udine) "I posti letto della Clinica di Malattie Infettive sono sempre tutti occupati. L'impatto dei pazienti ricoverati è importante su tutte le strutturedel Friuli Venezia Giulia". Non nasconde la sua preoccupazione il direttore del reparto, il dottor Carlo Tascini. Da mesi la pressione sul Padiglione 9 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è forte così come su tutte le strutture della regione dove i contagi rallentano ma non si arrestano e la fine dell'emergenza sembra ancora lontana (guarda il video). La"Dopo il picco della seconda ...

