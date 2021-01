Lecce | stagione finita per Adjapong | rottura del tendine d’Achille

(Di domenica 31 gennaio 2021) Guai seri per ildi Corini: Claudha riportato ladelper lui Il, con una breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale, comunica che il calciatore Claud, a seguito dell’infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato ladeldel piede sinistro. Per il terzino giallorosso lasi è conclusa, così come è svanita la partecipazione alla fase finale dell’Europeo Under 21, alla quale il calciatore si era qualificato con la Nazionale azzurra. Leggi su Calcionews24.com

Guai seri per ildi Corini: Claud Adjapong ha riportato la rottura del tendine d'Achille.finita per luifinita quindi per il terzino del(19 presenze, 1 gol e 1 assist quest'anno in Serie B), che con ogni probabilità dovrà saltare anche la fase finale dell'Europeo Under 21 in Ungheria e ...Guai seri per il Lecce di Corini: Claud Adjapong ha riportato la rottura del tendine d'Achille. Stagione finita per lui ...LECCE – Gabriele Molendini, in qualità di presidente della Commissione Bilancio, con competenza su bilancio e tributi, ha ritenuto utile fare il punto “su un’imposta che no ...