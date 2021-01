“Le parole sono importanti Dove nascono e cosa raccontano” di Marco Balzano

Leggi su iodonna

(Di domenica 31 gennaio 2021) Serena Dandini Le, direi quasi magiche. Nel corso del tempo, a un medesimo termine si posattribuire significati diversi, o addirittura nell’arco della nostra vita il suono di una parola può evocare sentimenti e stati d’animo differenti e mutare secondo le nostre esperienze. La parola “positivo”, dopo la pandemia, ha assunto un significato sinistro e inquietante, perdendo quell’allegra innocenza che la attribuiva alle persone dal carattere solare che sapevano guardare con ottimismo al futuro. E anche se i social ci hanno costretto a usare meno, per fortuna non possiamo proprio farne a meno. Più che mai in questo momento di distanziamento, in cui siamo spesso costretti a comunicare solo attraverso uno schermo, il suono delleè ...