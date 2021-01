Le pagelle di Roma - Verona 3 - 1: Pellegrini sempre più timoniere (7), Mayoral al nono gol stagionale (7,5) (Di lunedì 1 febbraio 2021) PAU LOPEZ 6 Un'ora di relax e di risate vista la prestazione del concorrente SIlvestri dall'altra parte. Poi non oppone resistenza su Colley MANCINI 6,5 Modesto sul gol e impietoso guardiano di difesa ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) PAU LOPEZ 6 Un'ora di relax e di risate vista la prestazione del concorrente SIlvestri dall'altra parte. Poi non oppone resistenza su Colley MANCINI 6,5 Modesto sul gol e impietoso guardiano di difesa ...

sportli26181512 : Roma-Verona, le pagelle: Mkhitaryan inventa, 7. Kalinic dov'è? 4,5: Roma-Verona, le pagelle: Mkhitaryan inventa, 7.… - Lopez92Paul : RT @corgiallorosso: #RomaVerona 3-1, le pagelle di CGR: ‘Fuego’ Mayoral, Prof. Villar in cattedra. Mancini suona la carica, Miki essenziale… - LAROMA24 : L'#ASRoma ribalta il tavolino. 7 a 'Need for #Spinazzola' 7 al 'famelico' #Ibanez 7 a #Mkhitaryan 'fuori catalog… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #RomaVerona, le pagelle: #Mkhitaryan inventa, 7. #Kalinic dov'è? 4,5 - Gazzetta_it : #RomaVerona, le pagelle: #Mkhitaryan inventa, 7. #Kalinic dov'è? 4,5 -