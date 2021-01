Lazio, il vice Farris al veleno: “Gasperini nervoso per la finale persa in Coppa Italia” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Post partita di Atalanta-Lazio caratterizzato dal nervosismo, dopo il netto successo per 3-1 dei biancocelesti al Gewiss Stadium, che ha vendicato la sconfitta di alcuni giorni prima nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico di casa Giampiero Gasperini ha stuzzicato gli avversari facendo riferimento alle ultime sfide vinte dai nerazzurri: “Non so perché ma loro erano nervosi”. Pronta è arrivata però la secca risposta del vice laziale Massimiliano Farris: “La finale del 2018 forse non gli è andata giù”. Post partita di Atalanta-Lazio Le parole di Giampiero Gasperini Tralasciando le polemiche, il mister nerazzurro ha così analizzato la sconfitta in campionato contro la Lazio, che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Post partita di Atalanta-caratterizzato dal nervosismo, dopo il netto successo per 3-1 dei biancocelesti al Gewiss Stadium, che ha vendicato la sconfitta di alcuni giorni prima nei quarti didi. Il tecnico di casa Giampieroha stuzzicato gli avversari facendo riferimento alle ultime sfide vinte dai nerazzurri: “Non so perché ma loro erano nervosi”. Pronta è arrivata però la secca risposta dellaziale Massimiliano: “Ladel 2018 forse non gli è andata giù”. Post partita di Atalanta-Le parole di GiampieroTralasciando le polemiche, il mister nerazzurro ha così analizzato la sconfitta in campionato contro la, che ha ...

