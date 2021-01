L’audio sulla morte di Maradona sconvolge l’Argentina: “il gordo sta morendo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, indiscrezioni che hanno sconvolto l’Argentina ed il mondo del calcio. Ancora ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per il decesso dell’ex Pibe de Oro. Sono stati pubblicati alcune conversazioni e messaggi audio scambiati dal medico personale con alcuni collaboratori e colleghi. Gli audio sono stati diffusi da Infobae, precisando che il materiale fa parte delle prove al vaglio degli inquirenti. I nuovi dettagli sulla morta di Maradona Luque parla con Cosachov dopo aver appreso degli inutili tentativi di rianimazione sul corpo di Maradona. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) Arrivano nuovi aggiornamentidi Diego Armando, indiscrezioni che hanno sconvoltoed il mondo del calcio. Ancora ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per il decesso dell’ex Pibe de Oro. Sono stati pubblicati alcune conversazioni e messaggi audio scambiati dal medico personale con alcuni collaboratori e colleghi. Gli audio sono stati diffusi da Infobae, precisando che il materiale fa parte delle prove al vaglio degli inquirenti. I nuovi dettaglimorta diLuque parla con Cosachov dopo aver appreso degli inutili tentativi di rianimazione sul corpo di. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si ...

CalcioWeb : Il nuovo audio sulla morte di #Maradona che sconvolge l'Argentina - gvldensmind : dal sito di mediaset sul computer non mi va l’audio sulla diretta, però per esempio va sulla regia un’ora fa sapete come mai ??? #tzvip - in_appennino : RT muoversintoscan '#videonotiziario - È online l'edizione delle 11 - muoversintoscan : #videonotiziario - È online l'edizione delle 11 - LPozzar : RT @l_larivera: “Un gesto vergognoso, un gesto arrogante. Oggi è stata calpestata la democrazia”. Così l'europarlamentare Pietro Bartolo al… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audio sulla Yeastar inizia il 2021 con l'introduzione della videoconferenza e WebRTC Fortune Italia