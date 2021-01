Landini: “La pandemia ha dimostrato che senza l’aiuto dello Stato non avremmo affrontato le disuguaglianze sociali” – Video (Di domenica 31 gennaio 2021) “Non abbiamo mai vissuto niente di simile ma non sono pessimista, le contraddizioni che la pandemia ha fatto emergere, sulla sanità pubblica per esempio o sul ruolo dello Stato. Il tema è come si costruisce un’alternativa concreta, qui e ora: allargare la rappresentanza, essere un soggetto che pone il tema della trasformazione sociale”. Così il segretario Cgil, Maurizio Landini, che è intervenuto al Congresso di Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Non abbiamo mai vissuto niente di simile ma non sono pessimista, le contraddizioni che laha fatto emergere, sulla sanità pubblica per esempio o sul ruolo. Il tema è come si costruisce un’alternativa concreta, qui e ora: allargare la rappresentanza, essere un soggetto che pone il tema della trasformazione sociale”. Così il segretario Cgil, Maurizio, che è intervenuto al Congresso di Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

