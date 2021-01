L’allarme del neurologo spagnolo: “Un nuovo Covid farà milioni di morti” (Di domenica 31 gennaio 2021) Un vero e proprio allarme apocalittico. Quello lanciato dal neurologo spagnolo, Juan Fueyo che nel suo libro “Virale: la storia dell’eterna lotta dell’umanità contro i virus” lancia un avvertimento ad un mondo già stravolto dal coronavirus. Secondo Fueyo “c’è molto sovraffollamento nelle città e questo è il grande problema, la globalizzazione”, che dunque rappresenterebbe una delle cause per la diffusione del nuovo virus. “Se arriva un virus del vaiolo che è più letale e ha la caratteristica di infettare parti più ampie della popolazione, sarà molto più grave“, ha spiegato Fueyo prima di aggiungere: “Bisogna aver paura ed essere consapevoli. Ora siamo in uno dei picchi maggiori della pandemia e dobbiamo imparare da questo, produrre cambiamenti nel governo e nelle istituzioni internazionali. Un modo per farlo è con previsioni drastiche ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Un vero e proprio allarme apocalittico. Quello lanciato dal, Juan Fueyo che nel suo libro “Virale: la storia dell’eterna lotta dell’umanità contro i virus” lancia un avvertimento ad un mondo già stravolto dal coronavirus. Secondo Fueyo “c’è molto sovraffollamento nelle città e questo è il grande problema, la globalizzazione”, che dunque rappresenterebbe una delle cause per la diffusione delvirus. “Se arriva un virus del vaiolo che è più letale e ha la caratteristica di infettare parti più ampie della popolazione, sarà molto più grave“, ha spiegato Fueyo prima di aggiungere: “Bisogna aver paura ed essere consapevoli. Ora siamo in uno dei picchi maggiori della pandemia e dobbiamo imparare da questo, produrre cambiamenti nel governo e nelle istituzioni internazionali. Un modo per farlo è con previsioni drastiche ...

