La straziante storia di Ken: attende senza cibo la padroncina (Di domenica 31 gennaio 2021) La commovente storia del cucciolo Ken: non si muoveva dal letto e non mangiava soltanto per attendere la sua padroncina. La commovente storia del cucciolo di cane di nome Ken inizia sette anni fa a Montecatini, quando una signora decide di portarlo con sé dalla Calabria a ben tre anni di distanza dalla sua nascita. Enrica L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) La commoventedel cucciolo Ken: non si muoveva dal letto e non mangiava soltanto perre la sua. La commoventedel cucciolo di cane di nome Ken inizia sette anni fa a Montecatini, quando una signora decide di portarlo con sé dalla Calabria a ben tre anni di distanza dalla sua nascita. Enrica L'articolo proviene da YesLife.it.

dafnebog : ma ho bisogno di qualche storia d’amore straziante adesso, capisci - AllStarsLA : Altra bellissima scoperta del 2021 ?? avevo letto recensioni contrastanti ma a me è piaciuto tantissimo! Storia che… - MiaMichela3 : @CarmenSalesi Cosa che mi dispiace molto perché una storia così bella profonda pura non me la puoi buttare alle ort… - edismyreligion : non vorrei sembrare inopportuna siccome la storia è straziante ma mi date l'insta del figlio x favore #CePostaPerTe - ManuelPau_84 : Sentì ma io posso chiamarti papà? Questa storia è straziante. #CePostaPerTe -