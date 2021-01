La storia di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e Maestro della gioventù (Di domenica 31 gennaio 2021) Giovanni Melchiorre Bosco (16 agosto 1815, Castelnuovo d’Asti – 31 gennaio 1888, Torino) è stato un Prete Cattolico italiano, Maestro dei giovani e fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Fu beatificato nel 1929 e canonizzato nel 1934. Più comunemente viene chiamato Don Bosco. Introduzione I genitori di Giovanni Bosco (Francesco Bosco e Margherita Occhiena) erano contadini Piemontesi. Il padre, Francesco, è morto quando Don Bosco aveva solo 2 anni, diventando mezzo orfano. Affermò che all’età di 9 anni aveva un sogno: quello di diventare prete, sogno tuttavia infranto in quanto la madre non aveva i soldi per poter finanziare gli studi adeguati. All’età di dodici anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 gennaio 2021)Melchiorre(16 agosto 1815, Castelnuovo d’Asti – 31 gennaio 1888, Torino) è stato un Prete Cattolico italiano,dei giovani edelle congregazioni deie delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Fu beatificato nel 1929 e canonizzato nel 1934. Più comunemente viene chiamato Don. Introduzione I genitori di(Francescoe Margherita Occhiena) erano contadini Piemontesi. Il padre, Francesco, è morto quando Donaveva solo 2 anni, diventando mezzo orfano. Affermò che all’età di 9 anni aveva un sogno: quello di diventare prete, sogno tuttavia infranto in quanto la madre non aveva i soldi per poter finanziare gli studi adeguati. All’età di dodici anni ...

