“La stanza del figlio”, quando l’Italia vinse la Palma d’oro (Di domenica 31 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo e dall’America spostiamoci in Francia. Parleremo di un film italiano che è riuscito ad aggiudicarsi l’ambita Palma d’oro a Cannes. Una vittoria giunta 23 anni dopo quella di Ermanno Olmi con “L’albero degli zoccoli”. Abbiamo dedicato questa puntata a “La stanza del figlio” di Nanni Moretti. La stanza del figlio, il dolore familiare secondo Nanni Moretti La vita di una coppia tranquilla viene sconvolta dalla perdita di un figlio per un banale incidente subacqueo. È la causa scatenante di una crisi dovuta ad un dolore grave che solo la perdita di un figlio può provocare. Un dolore raccontato con lucidità e potenza da Nanni Moretti, regista e protagonista di “La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo e dall’America spostiamoci in Francia. Parleremo di un film italiano che è riuscito ad aggiudicarsi l’ambitaa Cannes. Una vittoria giunta 23 anni dopo quella di Ermanno Olmi con “L’albero degli zoccoli”. Abbiamo dedicato questa puntata a “Ladel” di Nanni Moretti. Ladel, il dolore familiare secondo Nanni Moretti La vita di una coppia tranquilla viene sconvolta dalla perdita di unper un banale incidente subacqueo. È la causa scatenante di una crisi dovuta ad un dolore grave che solo la perdita di unpuò provocare. Un dolore raccontato con lucidità e potenza da Nanni Moretti, regista e protagonista di “La ...

borghi_claudio : Ma non mi dite... eccolo il ricordino lasciato al centro della stanza da conte con la complicità del M5S - RaiCultura : ? “Se vuole scrivere romanzi, la donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé.” VIRGINIA WOOLF… - kisaraslegacy : Questa è la prima stanza che ho fatto semplicemente perché mi sono sentita ispirata. Ho fatto una specie di mix tra… - BooB00199 : RT @rainbow20202020: In stanza blu si parla di Alda e del suo humor discutibile parte 2 #gfvip #tzvip - BooB00199 : RT @rainbow20202020: In stanza blu si parla di Alda e del suo humor discutibile parte 1 #gfvip #tzvip -