La Russia reprime i pro-Navalny | Usa e Ue cinguettano

(Di domenica 31 gennaio 2021) La rabbia ribolle nel sangue della gioventù russa anche a temperature che scendono a picco sotto lo zero. A ogni fuso orario e in ogni città: con poca paura del gelo, ancor meno dei manganelli e degli arresti. La promessa è stata mantenuta: il popolo di Alekseyè tornato per le strade russe proprio come aveva giurato di fare esattamente una settimana fa. La prima a invadere le piazze è stata la città più orientale di quelle che nella Federazione protestano contro la detenzione dell’oppositore: Vladivostok. Generale inverno, alleato del Cremlino: a Krasnadarsk, per impedire che si riunissero i manifestanti nel centro della città, due “sugrob”, enormi cumuli di neve, sono stati usati come barricata per bloccare l’accesso a due piazze che si chiamano, - per caso, per ironia o per metaforica sorte-, Piazza Rossa e Piazza della Rivoluzione. “La ...