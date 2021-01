La Roma segna tre volte in dieci minuti, Verona superato 3-1 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Posticipo domenicale per la Roma di Fonseca, che all’Olimpico riceve il Verona di Juric, miglior difesa del campionato e tra le rivelazioni di questa Serie A. Ancora tribuna per Dzeko, assente anche Pedro, torna titolare Mkhitaryan, per il resto formazione tipo. segna Mancini Dopo una ventina di minuti in cui entrambe le squadre si studiano senza creare grandi occasioni, i giallorossi sbloccano il risultato: corner dalla destra battuto da Pellegrini e colpo di testa vincente di Mancini, che batte Silvestri, il quale viene ingannato dai tanti giocatori davanti a lui. Mkhitaryan raddoppia subito Passano appena cento secondi e la Roma trova anche il raddoppio, con Mayoral che ben imbeccato da Villar è costretto ad allargarsi sull’uscita di Silvestri, lo spagnolo gira su se stesso e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)– Posticipo domenicale per ladi Fonseca, che all’Olimpico riceve ildi Juric, miglior difesa del campionato e tra le rivelazioni di questa Serie A. Ancora tribuna per Dzeko, assente anche Pedro, torna titolare Mkhitaryan, per il resto formazione tipo.Mancini Dopo una ventina diin cui entrambe le squadre si studiano senza creare grandi occasioni, i giallorossi sbloccano il risultato: corner dalla destra battuto da Pellegrini e colpo di testa vincente di Mancini, che batte Silvestri, il quale viene ingannato dai tanti giocatori davanti a lui. Mkhitaryan raddoppia subito Passano appena cento secondi e latrova anche il raddoppio, con Mayoral che ben imbeccato da Villar è costretto ad allargarsi sull’uscita di Silvestri, lo spagnolo gira su se stesso e ...

