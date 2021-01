(Di domenica 31 gennaio 2021) Nei pensieri e nelle parole dell’ambiente Napoli, ildi Juric era diventata una sorta di Olanda di Cruyff. Una squadra inarrestabile, dai ritmi forsennati, impossibile da fermare. E infatti che colpa poteva mai avere il Napoli di Gattuso contro una squadra di indemoniati? Ecco, una settimana dopo lo stessodi Juric è stato surclassato dalladi Fonseca che – senza Dzeko ancora in rotta con l’allenatore – ha vinto 3-1, si è riportata al terzo posto e ha spinto il Napoli al quinto in condominio con la Lazio che è avanti negli scontri diretti. Laha riportato ilalla giusta dimensione, quella di una squadra di metà classifica che ogni tanto – contro squadre acciaccate – può fare bella figura. Classifica Milan 46 Inter 44...

romaforever_it : La Roma (ancora senza Dzeko) liquida il Verona e torna al terzo posto - NapoliVertical : RT @napolista: La Roma liquida 3-1 la corazzata Verona Sembrava che il Napoli avesse perso contro un squadrone. Ci hanno pensato i giallor… - Gazzetta_it : La Roma (ancora senza Dzeko) liquida il Verona per 3-1 e torna al terzo posto. #RomaVerona - napolista : La Roma liquida 3-1 la corazzata Verona Sembrava che il Napoli avesse perso contro un squadrone. Ci hanno pensato… - G_Grizzuti : Una buona #Juventus liquida l'Ascoli 3-1. Bonetti in forma, Sekulov un fattore. 2° posizione provvisoria a -5 (pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma liquida

ilnapolista

Arbitro: La Penna della sezione di1. Note: Ammoniti: Demme, Elmas, Gagliolo, Pezzella, Brugman, Conti. Recupero: pt 1', st 4. Gara a porte chiuse.Al secondo posto, con 17.279, terza Milano con 16.197 richieste presentate. Il dato emerge ... Per un rito abbreviato monocratico lo Stato1.000 euro. Per un'udienza preliminare è previsto ...@getty images. Sono bastati 30 minuti alla Roma di Paulo Fonseca per liquidare l’Hellas Verona di Ivan Juric, nominata bestia nera delle grandi. I giallorossi si sono ripresi an ...Il distretto di Palermo primo in Italia. Tremila gli avvocati iscritti all’elenco. "Ma la professione ne risente". Il legale Molfettini, re ...