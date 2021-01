La Roma (ancora senza Dzeko) liquida il Verona e torna al terzo posto (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto nel primo tempo, dove la Roma costruisce la sua vittoria e si riappropria del terzo posto, rimettendosi alle spalle quella Juventus a cui farà visita sabato prossimo. Il 3 - 1 finale porta la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto nel primo tempo, dove lacostruisce la sua vittoria e si riappropria del, rimettendosi alle spalle quella Juventus a cui farà visita sabato prossimo. Il 3 - 1 finale porta la ...

lucatelese : Renzi vuole rientrare al governo. Non ho ancora capito se a Roma o a Riad. - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Roma ancora alla guerra contro regione Lombardia per errori che molto probabilmente la L… - virginiaraggi : Roma si conferma ancora una volta protagonista dei grandi eventi sportivi. Questa mattina sono stata al Coni per pr… - 1899Sempremilan : Mkhitaryan, Pellegrini e Veretout: questo è il centrocampo PAZZESCO della #Roma. Aggiungi il ritorno di #ElShaarawy… - Nino18865453 : RT @NucciottiLuca: @angelinascanu @siwel44it @roma_paoletta Può essere, pensa che ci sono persone che ancora non hanno capito che Renzi è a… -