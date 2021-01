Gazzetta_it : #Moviola: Milan, i rigori ci sono. #Lapadula e #Lautaro: falli dentro o fuori area? - atmilan1899 : La moviola di #Bologna-#Milan, #Sampdoria-#Juventus e #Inter-#Benevento - comilara : RT @MilanNewsit: Bologna-Milan, la moviola della Gazzetta: 'Giusti i due rigori' - TuttoBolognaWeb : Bologna-Milan, la moviola di Gazzetta - - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Bologna-Milan, la moviola della Gazzetta: 'Giusti i due rigori' -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Bologna

Gli ultimi due nella trasferta died entrambi giusti analizzando la dinamica dell'azione alla. Ne mancano quattro per agganciare la Lazio, che nella scorsa stagione fu la squadra ad ......che 'se ci fosse stata lain campo quello era rigore' ad 'ancora un rigore? Ma non ne ha già avuti abbastanza?'. Il riferimento per niente casuale è al Milan, che torna dacon tre ...Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per gli episodi da moviola dei tre anticipi di sabato della 20esima giornata di ...BOLOGNA, ITALY - JANUARY 30: Franck Kessié of AC Milan scores his team's second goal from the penalty spot during the Serie A match between Bologna FC and AC Milan at Stadio Renato Dall'Ara on January ...