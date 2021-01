"La malattia italiana può far male a tutta Europa". Intervista a Sergio Romano (Di domenica 31 gennaio 2021) Si chiama l’Ambasciatore quando la crisi di governo italiana si attorciglia oscuramente e si ha bisogno di osservarla anche un po’ dal di fuori, considerando lo spazio che l’Italia occupa oggi sulla cartina geografica del mondo: “La novità di questa crisi” dice Sergio Romano, “è che avviene in un contesto del tutto diverso da quello delle crisi della Prima Repubblica, contrassegnate dallo sfondo della Guerra Fredda. C’è la pandemia, certo. Ma, per la prima volta, si è anche manifestata una sovranità europea, di cui l’enorme quantità di soldi stanziati per il Recovery Plan sono una testimonianza inedita. La crisi italiana preoccupa seriamente l’Europa perché se l’Italia farà un cattivo uso dei soldi che le sono stati elargiti non sarà solo un problema italiano: sarà un grande fiasco europeo, dal ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Si chiama l’Ambasciatore quando la crisi di governosi attorciglia oscuramente e si ha bisogno di osservarla anche un po’ dal di fuori, considerando lo spazio che l’Italia occupa oggi sulla cartina geografica del mondo: “La novità di questa crisi” dice, “è che avviene in un contesto del tutto diverso da quello delle crisi della Prima Repubblica, contrassegnate dallo sfondo della Guerra Fredda. C’è la pandemia, certo. Ma, per la prima volta, si è anche manifestata una sovranità europea, di cui l’enorme quantità di soldi stanziati per il Recovery Plan sono una testimonianza inedita. La crisipreoccupa seriamente l’perché se l’Italia farà un cattivo uso dei soldi che le sono stati elargiti non sarà solo un problema italiano: sarà un grande fiasco europeo, dal ...

