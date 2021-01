La magia che ci circonda (Di domenica 31 gennaio 2021) Lunaria è una nuova (è nata nel 2019) casa editrice catanese indipendente, collegata alle realtà di Gammazita e Piazza dei Libri. Le persone che l’hanno creata si occupano principalmente di attività sociali e culturali rivolte ai giovani (con un circo sociale, percussioni e samba, e una sartoria sociale) e si finanziano attraverso un piccolo bar che negli anni è diventato uno dei luoghi di aggregazione principali della città. Piazza dei Libri è la biblio-emeroteca urbana che ospita libri donati dai cittadini ed eventi legati alle arti narrative. Si tratta di realtà multiple, aperte alle arti e alle contaminazioni, attentissime al territorio, alle sue immense potenzialità ma anche alle sue criticità (per fare un esempio, durante lo scorso lock-down hanno organizzato una raccolta alimentare per le fasce più fragili). Tra i loro progetti è inclusa Lunaria, appunto, questa casa editrice ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Lunaria è una nuova (è nata nel 2019) casa editrice catanese indipendente, collegata alle realtà di Gammazita e Piazza dei Libri. Le persone che l’hanno creata si occupano principalmente di attività sociali e culturali rivolte ai giovani (con un circo sociale, percussioni e samba, e una sartoria sociale) e si finanziano attraverso un piccolo bar che negli anni è diventato uno dei luoghi di aggregazione principali della città. Piazza dei Libri è la biblio-emeroteca urbana che ospita libri donati dai cittadini ed eventi legati alle arti narrative. Si tratta di realtà multiple, aperte alle arti e alle contaminazioni, attentissime al territorio, alle sue immense potenzialità ma anche alle sue criticità (per fare un esempio, durante lo scorso lock-down hanno organizzato una raccolta alimentare per le fasce più fragili). Tra i loro progetti è inclusa Lunaria, appunto, questa casa editrice ...

Ultime Notizie dalla rete : magia che Hearthstone si scopre più bello col Mini - set Corse di Lunacupa

...diverse carte bi - classe come appunto Isteria e Adunata! (magia Paladino - Sacerdote, costo 4 mana, testo: Resuscita un tuo servitore da 1 mana, uno da 2 mana e uno da 3 mana), con quest'ultima che ...

Cultura, 'Verba Manent, la magia dello storytelling'

Da questa visione nasce " Verba Manent " la magia dello storytelling ", il nuovo programma di Tv9, ... Un primo ciclo, di quattro puntate, che andrà in onda a partire dal 2 febbrai o, è un omaggio all'...

“Noi abbonati del Perosi rimasti senza musica: una magia che accade solo dal vivo” La Stampa Video: l’orgoglio americano

Il video finale di American Magic, le lacrime di Terry Hutchinson, la delusione del team, l'applauso e il saluto di Luna Rossa.

La magia che ci circonda

Lunaria è una casa editrice indipendente preziosissima per quello che sta facendo a Catania. Vi racconto due libri ...

