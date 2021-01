La lotta della Germania al Covid: 'Se sicuri utilizziamo anche i vaccini russi e cinesi' (Di domenica 31 gennaio 2021) Ora è il momento di unire tutto il mondo contro un nemico che può provocare grandissimi danni mettendo da parte le bandierine: la Germania è aperta all'idea di utilizzare i vaccini anti coronavirus ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Ora è il momento di unire tutto il mondo contro un nemico che può provocare grandissimi danni mettendo da parte le bandierine: laè aperta all'idea di utilizzare ianti coronavirus ...

stanzaselvaggia : Perché la Meli, quando Renzi risponde che l’Arabia Saudita è un baluardo della lotta al terrorismo, tace e non risp… - virginiaraggi : Oggi inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Roma. Siamo al fianco di donne e uomini al servizio della g… - luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - SonSempreIoEh : nessuno dei diritti che abbiamo guadagnato nel corso dell'ultimo secolo è stato ottenuto andandoci a sedere in parl… - beth2ely : RT @stanzaselvaggia: Perché la Meli, quando Renzi risponde che l’Arabia Saudita è un baluardo della lotta al terrorismo, tace e non rispond… -