La linea Biden ora spacca la Chiesa: vescovi allo scontro (Di domenica 31 gennaio 2021) Gli osservatori più attenti se lo aspettavano: l'avvento di Joe Biden sta modificando la grammatica dello scontro tra cattolici negli Stati Uniti. Con Trump alla Casa Bianca era la base a poter vantare rappresentanza piena, mentre i vertici ecclesiastici sgomitavano nel nome della lotta al populismo-sovranista ed alle sue declinazioni pratiche. Con il leader dei InsideOver.

