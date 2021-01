La Lazio vince 3-1 in casa dell’Atalanta, lotta Champions apertissima (Di domenica 31 gennaio 2021) È lotta apertissima per il quarto posto che vale la Champions del prossimo anno. Per il quarto perché il Milan e l’Inter sono lontani, la Juventus ha cominciato vincere con regolarità. Resta il quarto posto. Oggi la Lazio ha conquistato un prezioso successo in casa dell’Atalanta di Gasperini. Vittoria – meritata – per 3-1 con gol di Marusic, Correa, poi Muriel che accorcia le distanze e infine la terza rete di Muriqi. La squadra di Inzaghi supera così l’Atalanta in classifica e aggancia la Roma al quarto posto a quota 37. La Roma giocherà stasera in casa contro il Verona. C’è anche il Napoli, ora a 34, che affronta il Parma. L’Atalanta è a 36. La Juventus a 39. Inter a 44 e Milan a 46. Mercoledì il Napoli giocherà a Bergamo contro l’Atalanta in Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Èper il quarto posto che vale ladel prossimo anno. Per il quarto perché il Milan e l’Inter sono lontani, la Juventus ha cominciatore con regolarità. Resta il quarto posto. Oggi laha conquistato un prezioso successo indi Gasperini. Vittoria – meritata – per 3-1 con gol di Marusic, Correa, poi Muriel che accorcia le distanze e infine la terza rete di Muriqi. La squadra di Inzaghi supera così l’Atalanta in classifica e aggancia la Roma al quarto posto a quota 37. La Roma giocherà stasera incontro il Verona. C’è anche il Napoli, ora a 34, che affronta il Parma. L’Atalanta è a 36. La Juventus a 39. Inter a 44 e Milan a 46. Mercoledì il Napoli giocherà a Bergamo contro l’Atalanta in Coppa ...

