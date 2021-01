La Lazio si "vendica" dell'Atalanta: c'è lo scatto Champions. Crotone travolto dal Genoa: ko in un 0 a 3 (Di domenica 31 gennaio 2021) Atalanta-Lazio Prosegue senza ostacoli la marcia della Lazio, corsara di prepotenza anche sul campo dell'Atalanta, vendicando la sconfitta patita in Coppa Italia. La formazione di Inzaghi non concede praticamente nulla ai bergamaschi, punendo con Marusic, Correa e Muriqi la squadra di Gasperini. Con questo successo i capitolini piazzano il quinto successo consecutivo in campionato (salendo a 37 punti), effettuando il sorpasso proprio ai danni dell'Atalanta in classifica (orobici a 36) e rilanciandosi definitivamente nella corsa ai primissimi posti. Gasperini, che deve fare fronte alle assenze di Gosens, Romero e Hateboer, sorprende tutti all'inizio puntando su Miranchuk alle spalle del tandem Ilicic-Zapata: sugli esterni spazio al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021)Prosegue senza ostacoli la marcia, corsara di prepotenza anche sul campondo la sconfitta patita in Coppa Italia. La formazione di Inzaghi non concede praticamente nulla ai bergamaschi, punendo con Marusic, Correa e Muriqi la squadra di Gasperini. Con questo successo i capitolini piazzano il quinto successo consecutivo in campionato (salendo a 37 punti), effettuando il sorpasso proprio ai danniin classifica (orobici a 36) e rilanciandosi definitivamente nella corsa ai primissimi posti. Gasperini, che deve fare fronte alle assenze di Gosens, Romero e Hateboer, sorprende tutti all'inizio puntando su Miranchuk alle spalle del tandem Ilicic-Zapata: sugli esterni spazio al ...

